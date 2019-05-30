Lise öğrencileri Anadolu'nun Kandilleri ile aydınlanıyor

Lise öğrencileri Anadolu'nun Kandilleri projesi ile ünlü mutasavvıfların dizelerini seslendirdi.

Seyhan Mehmet Kemal Tuncel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, tarih öğretmenleri Edibe Keskin'in yönettiği Anadolu'nun Kandilleri projesinin sunumunu yaptı.

25 farklı ilden lise öğrencilerinin katıldığı proje, Anadolu'da yetişmiş ve toplumu etkilemiş Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli, Ahi Evran gibi mutasavvıfların lise öğrencilerine tanıtılması ve kültür mirasımıza sahip çıkma bilinci kazandırılmasını amaçlıyor. Ocak ayından itibaren bir dizi etkinlikle öğrencilere tanıtılan mutasavvıflar bugün yapılan proje sunum programı ile sahnelendi. Sunum senaryosunu farklı illerden okulların birlikte oluşturduğu projenin sonuç ürünü olarak da sunumlarda yapılan ses kayıtlarıyla sesli bir e-kitap yapılmasına karar verildi. Ünlü mutasavvıfların dizeleri öğrencilerin sunumları ile seslendirilirken diğer öğrenciler gösteriyi keyifle izledi.

Programın sonunda okul müdürü Burak Kaan Saygılı, öğrencilere katılım sertifikalarını takdim etti. Saygılı, topluma yön vermiş, bizi biz yapan değerlere sahip çıkılması gerektiğini ifade etti.

İzleyiciler gösteri sonrası öğrencilerin çalışmalarından oluşan sergiyi de inceleme imkanı buldu.