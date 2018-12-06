Lise öğrencilerinden Kızılay'a destek

Adana Valiliği'nin Güney Adana Kalkınma Projesi kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılayı iş birliğinde organize edilen "Bir damla kan ile yaşama şans ver" kampanyası kapsamında, Kızılay Adana Şubesi'nin yeni durağı Hümeyra Ökten Kız İmam Hatip Lisesi oldu.

Hümeyra Ökten Kız İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen kan bağışı ve kök hücre bağışı kampanyası, Çukurova İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Kemal Kavak, Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, çevre okulların yöneticileri, öğrencilerin ve velilerin katılımı ile başladı.

‘'İlk kanımı veriyorum'' sloganı ile geçtiğimiz günlerde start alan kampanyada çok sayıda öğrenci ilk kez kan bağışında bulundu. Öğrencilerin ilk kan bağışına destek vermek için öğretmenler ve veliler de kampanyaya katılım gösterdi.

Hümeyra Ökten Kız İmam Hatip Lisesi Müdiresi Necla Kayıklı, 18 yaşını dolduran öğrencilerin ilk kan bağışlarını, okul çağlarında yapmalarından memnuniyet duyduğunu belirtti. Kayıklı, “Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimizle birlikte Kızılay'ın bu anlamlı projesinde yer almaktan dolayı çok mutluyuz. Gençlerimizin bu kampanya ile yardımlaşma duygusunun gelişeceğine ve erken yaşlarda kan verme alışkanlığına kavuşacaklarına inanıyorum” dedi.

Kızılay Adana Şubesi Başkanı Ramazan Saygılı, okullarda gerçekleştirilen kampanyaların önemine değinerek şunları söyledi:

‘'Okullarımızda Kızılay'ı anlatmayı ve yeni Kızılaycılar kazanmayı, gençlerimizin kan ve kök hücre bağışını öğrenmelerini çok önemsiyoruz. Öğrencilerimizin kan bağışı kampanyamızı ailelerine ve yakın çevrelerine duyurmaları da bizi ayrıca duygulandırdı.''

Başkan Saygılı, kan bağışı sırasında, ebru sanatı yapan öğrencileri de ilgiyle izledi, Hem sanata hem de yardımlaşmaya gönül vermiş öğrencileri kutlayan Saygılı, öğrencilerle birlikte ebru yaptı. Okul yöneticilerine de desteklerinden dolayı teşekkür eden Saygılı, etkinlik sonunda Kızılay tarafından hazırlanan aşureleri öğrencilere, öğretmenlere ve velilere ikram etti.