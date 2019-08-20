Lise öğrencilerinden örnek proje

Adana'da tamamı gönüllü lise öğrencilerinden oluşan 40 kişilik ekip, 3 gruba ayrılarak sevgi evleri, yaşlı bakım evleri ve hayvan barınaklarında 2 yıl boyunca çeşitli hizmetlerde bulunarak örnek bir davranış sergiledi.

Adana'da Seyhan İlhan Atış Anadolu Lisesi öğrencileri kentteki sevgi evleri ve hayvan barınağında 4 ay süreyle hizmette bulundu. Sevgi evlerindeki her çocuk için bahçeye bir meyve ağacı fidanı diken öğrenciler, çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak için kitaplar hediye etti. Hayvan barınağında çalışan grup ise barınaktaki hayvanların bakımı ve beslenmesiyle ilgili faaliyetlerde bulundu. Öğrenciler ayrıca okullarının çevresindeki sokak hayvanlarının beslenmesi için her ay düzenli olarak mama bağışı topladı. Yaşlı bakım evinde bulunan grup da yaşlılarla takı yaparak, şiir, müzik dinletisi gibi çeşitli etkinliklerde bulundu.

Gençlere örnek olan lise öğrencilerinin öğretmenleri Şenay Seyrekel, projenin öğrencilerin gelişimi açısından büyük katkı sağladığını belirterek, “Öğrencilerin haftasonları cep telefonu, tablet gibi elektronik eşyalarla vakit geçirmeleri yerine, topluma faydalı ve duyarlı bireyler olarak yetiştirmeyi amaçladık. Ayrıca yaşlılarımızın ve sevgi evlerindeki çocuklarımızın hayatlarına dokunmaları çok önemliydi. Güzel bir proje gerçekleştirdik” diye konuştu.