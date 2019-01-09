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Lise öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü

Adana’da çıkan kavgada bıçakla yaralanan lise öğrencisi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Adana'da çıkan kavgada bıçakla yaralanan lise öğrencisi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'nde lise öğrencisi Azad Çiçek (19), iddiaya göre yan bakma meselesi yüzünden liseli diğer öğrencilerle tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgada Azad Çiçek bıçakla yaralandı. Yaralı halde kavga etmeye devam eden Çiçek, bir süre sonra okul önünde yere düştü. Kavgaya karışan öğrenciler olay yerinden kaçarken, Çiçek'in arkadaşları sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan genç, olaydan 2 saat sonra kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, olaya karıştığı ileri sürülen çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

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