Liselerarası Tiyatro Şenliği perdelerini açtı

'sü 20 Mayıs-1 Haziran 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Adana Büyükşehir Belediyesi Liselerarası Tiyatro Şenliği Adanalılarla buluştu.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 100'üncü doğum yılı kutlamaları kapsamında başlatılan ve geleneksel hale getirilen Adana Büyükşehir Belediyesi Liselerarası Tiyatro Şenliği, Barbaros İMKB Anadolu Lisesi öğrencilerinin ‘Komşu Köyün Delisi' adlı oyun ile sahne dedi. Oyunların tamamı Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda sahneleniyor.

34.Adana Büyükşehir Belediyesi Liselerarası Tiyatro Şenliği'ne katılan liseler ve sahneleyecekleri oyunlar şöyle:

“Barbaros İMKB Anadolu Lisesi (Komşu Köyün Delisi), Adana Fen Lisesi (Evim Evim), Özel Sular Anadolu Lisesi (Merhaba Sevgi), Havuzlu Bahçe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Tiyatro Ruhun Aynasıdır), Abbas Sıdıka Çalık Anadolu Lisesi (Deliler Bayramı), Adana Seyhan Şehit Bora Süelkan Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi (Skeçler Güneşin Adamları), TOKİ Köprülü Anadolu Lisesi (Deli Bayramı), 75. Yıl Anadolu Lisesi (Komşu Köyün Delisi), Çamlıbel Şehit Kamil Yelmen Anadolu Lisesi (Keşanlı Ali Destanı), Adana Kız Lisesi (5 Kız Arkadaş), Ömer Nasuhi Bilmen Anadolu İmam Hatip Lisesi (Hasta Anne), Altıneller Özel Yüreğir Uzay Mesleki Teknik Anadolu Lisesi (Keşanlı Ali Destanı), Özel Kadirli Çukurova Anadolu Lisesi (İnsan Manzaraları), Adasokağı Anadolu Lisesi (Doktor Çıldırdı), İsmail Kulak Anadolu Lisesi (Kızımla Evlenir misin?), Dadaloğlu Anadolu Lisesi (Gemilerde Talim Var), 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi (Hadi Öldürsene Canikom).”