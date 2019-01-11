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Liseli genci öldüren zanlı tutuklandı

Adana’da yan bakma meselesi yüzünden kavga ettiği liseli genci öldürdüğü ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

Adana'da yan bakma meselesi yüzünden kavga ettiği liseli genci öldürdüğü ileri sürülen şüpheli tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, olay 9 Ocak günü merkez Seyhan ilçesi, İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı mahallede oturan lise öğrencisi Azad Çiçek (19) ile İbrahim D. (20) mahallede yan bakma meselesi yüzünden bir süre önce kavga etti. Gençler her karşılaştıkları yerde de tartışmaya devam etti. Önceki gün de İbrahim D. bu duruma bir son vermek için yanına arkadaşlarını alıp Azad Çiçek ile konuşmaya gitti. Ancak konuşma sırasında tartışma çıktı. Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüşünce İbrahim D. yanında getirdiği bıçakla Azad Çiçek'i yaraladı. Hastaneye kaldırılan Çiçek hayatını kaybetti. Olaydan sonra Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlıyı yakaladı. Zanlı emniyete getirilip sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi.


İbrahim D. çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

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