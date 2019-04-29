Liseli gençler sergi açtı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Melikşah Anadolu Lisesi öğrencileri, yağlı boya, filografi ve ahşap üzerine yağlı boya eserlerini sergiledi.

Liseli gençlerin, Resim Öğretmeni Seyhan Göztepe rehberliğinde açtıkları sergide yer alan 50 tuval üzerine yağlı boya,10 filografi ve 15 ahşap üzerine yağlı boyadan oluşan eserler büyük beğeni topladı.

Resim Öğretmeni Seyhan Göztepe, çocuk ve gençlerin duygularını resimle daha iyi anlattıklarına belirterek, “Öğrencilerimizin bu emeklerini sergilemek onlara büyük bir morol ve motivasyon sağlıyor” dedi.

Göztepe, öğrencilerinin, tuval üzerine yapılan yağlı boya resimlerin yanı sıra“ahşap bir zemin üzerine çakılmış çiviler arasından teller geçirip, belli örgü teknikleri kullanılarak çeşitli desenler oluşturma sanatı olan” filografide de çok yetenekli olduklarını belirterek, “Bu eserlerin satışından elde ettiğimiz gelirle resim dersimiz için gerekli olan malzemeleri satın alıyoruz. Bu da öğrencilerimize ayrı bir teşvik kaynağı oluyor” dedi.

Göztepe, öğrencilerin binbir emekle hazırladıkları sergiye ev sahipliği yapan Optimum yetkililerine de tüm okul yönetimi, öğrenciler ve veliler adına teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.