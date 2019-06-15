Liseli öğrencilerden İngilizce tiyatro

Adana'nın Kozan ilçesinde Fatih Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından Romeo ve Juliet adlı oyun İngilizce olarak sahnelendi.

Özden Kültür Merkezi'nde gerçekleşen gösteride Kozan Fatih Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Mine Mutlupoyraz ve 65 öğrenci görev aldılar. Tiyatroyu Kaymakam Şafak Gürçam ile beraber ilçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli izledi.

Oyun sonrası izleyiciler öğrencileri ayakta alkışladı.