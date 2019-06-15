İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Liseli öğrencilerden İngilizce tiyatro

Adana’nın Kozan ilçesinde Fatih Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından Romeo ve Juliet adlı oyun İngilizce olarak sahnelendi.

Adana'nın Kozan ilçesinde Fatih Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından Romeo ve Juliet adlı oyun İngilizce olarak sahnelendi.


Özden Kültür Merkezi'nde gerçekleşen gösteride Kozan Fatih Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Mine Mutlupoyraz ve 65 öğrenci görev aldılar. Tiyatroyu Kaymakam Şafak Gürçam ile beraber ilçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli izledi.


Oyun sonrası izleyiciler öğrencileri ayakta alkışladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.