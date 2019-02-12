Lösemi hastası Emir Kaan "Mesut Komiser'in" tespihini başucunda taşıyor

Adana'da lösemi tedavisi gören Emir Kaan Sevik, tedavi gördüğü hastanede kendisini ziyaret eden Arka Sokaklar dizisinin Mesut Komiseri ünlü oyuncu Şevket Çoruh'un hediye ettiği tespihi başucundan ayırmıyor.

Aynur ve İlyas Sevik'in 4 çocuğundan en büyüğü olan Emir Kaan Sevik bir süre önce lösemi rahatsızlığına yakalandı. Sevik, Acıbadem Adana Hastanesinde Kemik İliği Transplantasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı. Bu sırada aile de çocukları için ilik arayışına girdi. Aileden 5 yaşındaki Nil Neva Sevik'in iliği ağabeyine uyunca ilik nakli yapıldı. Ancak Emir Kaan Sevik'in hastanedeki tedavisi sürüyor.

Emir Kaan, bir televizyon kanalında uzun yıllar devam eden Arka Sokaklar dizisindeki "Mesut Komiser" isimli ünlü oyuncu Şevket Çoruh hayranı olduğunu belirterek onu görmek istediğini annesine söyledi. Anne Sevik de bu durumu sosyal medyadan duyurdu. Bunu gören Çoruh Adana'ya bir tiyatro oyununa geldiği sırada hastanede minik Sevik'i ziyaret etti. Emir Kaan Sevik karşısında Çoruh'u görünce önce hiçbir şey söyleyemeyip gerçek olup olmadığını sordu. Daha sonra da Çoruh'a uzun süre sarılarak onu çok sevdiğini söyledi. Arka Sokaklar dizisinde Şevket Çoruh'un canlandırdığı Mesut Komiser'in köpeği Garip'i çok sevmesinden etkilenen ve komiser karakterine hayran olan Emir Kaan Sevik, buluşma sırasında çok heyecanlandı. Sohbet sırasında heyecandan kendini yeterince ifade edemediğini düşünen Emir, kısa bir mektup yazarak Şevket Çoruh'a verdi. Çoruh da uzun süre Sevik ile sohbet edip ona tespihini hediye etti. Çoruh ile Sevik öz çekim yapmayı da ihmal etmedi. Çoruh bir süre sonra ise Sevik'in yanından ayrıldı.

"İyileşip sete gitmek istiyorum"

Mesut Komiser'in verdiği tespihi hastane yatağında başucuna asan Sevik, en büyük hayalinin iyileşince sete gitmek olduğunu söyledi. Sevik, ziyaretten dolayı çok memnun olduğunu, karşısında Mesut Komiseri görünce çok şaşırdığını, ilk önce inanamadığını daha sonra sarılınca gerçek olduğunu fark ettiğini ifade ederek, "Şevket Çoruh beni ziyarete geldi çok mutlu oldum kendisini çok seviyorum. Filmlerini devamlı izliyorum çok sevdiğim bir sanatçı, dizide kullandığı tespihini bana hediye etti çok mutlu oldum o an konuşamadım. Kendisini görmek gibi bir hayalim vardı ve beni bu zor durumumda gelip ziyaret etti. Şevket Çoruh, iyileştiğim zaman beni film setine götüreceğini ve herkese selamımı ileteceğini söyledi çok sevindim. İnşallah iyileşince ben de onun yanına gitmeyi istiyorum. Ben 6'ncı sınıfa geçtim ve uçak mühendisi olmak istiyorum çünkü uçakları çok seviyorum" diye konuştu.

Anne Aynur Sevik ise oğlunun dizide Şevket Çoruh'un köpeğini çok sevmesinden dolayı ona hayran olduğunu bu nedenle de onu görmek istediğini belirterek, "Ben de oğlumun bu isteğinin yerine getirilmesi için sosyal medyadan not yazdım. Bu notu gören duyarlı arkadaşlar Çoruh Adana'ya geldiğinde ona bu durumu söylemişler sağolsun o da bizi kırmayıp hastaneye gelip oğlumu ziyaret etti. Oğlum bu ziyaretten çok memnun kaldı, çok mutlu oldu" dedi.

Çocuk Hematolojisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Onkolojisi, Kemik İliği Nakli Uzmanı Prof. Dr. Bülent Antmen ise, "Emir Kaan'ın tanısı aplastik anemi olması dolayısıyla transplantasyon ihtiyacı vardı. Yaklaşık 13 ay önce transplantasyon uygulandı ve sonrasında birkaç komplikasyon gelişmiş olmasına rağmen şu anda sadece vericiden gelen hücrelerin Kaan'ın vücuduna olan reaksiyonu ile uğraşmaktayız. Buraya sık sık geliyor ve ortaya çıkan problemlerin ortadan kaldırılması için fotoferez dediğimiz bir işlem uygulanıyor. Bu sebeplerden dolayı şu anda hep birlikte bir mücadele veriyoruz" şeklinde konuştu.