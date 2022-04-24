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Lösemili çocuklar denizle buluştu

Adana Büyükşehir Belediyesi ve LÖSEV iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, Adana’da tedavi gören, henüz deniz görmemiş 30 lösemili çocuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda denizle buluştu.

Adana Büyükşehir Belediyesi ve LÖSEV iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, Adana'da tedavi gören, henüz deniz görmemiş 30 lösemili çocuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda denizle buluştu.


Minikler, Adana Büyükşehir Belediyesi ve LÖSEV iş birliğinde düzenlenen 23 Nisan etkinliği ile hayatlarında ilk defa Yumurtalık ilçesinde denizle buluştu, coşku dolu anlar yaşadı.


Lösemili çocuklar, Yumurtalık sahilinde düzenlenen etkinlikte şiir okuyup, marş söyledi uçurtma uçurup, palyaço eşliğinde dans ederek 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşadılar.


Etkinlik sonunda miniklere hediyeler verildi.

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