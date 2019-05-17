LÖSEV'den Adana'da iftar yemeği

Adana'da Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), Lösemili çocuklar ve aileleri ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

HiltonSA Oteli'nde gerçekleşen iftar yemeğine Adana ve Osmaniye ilinde çocukları lösemi ile mücadele eden aileler ve LÖSEV Genel Koordinatörü Hülya Ünver katıldı. İftar yemeğinin ardından konuşma yapan LÖSEV Genel Koordinatörü Hülya Ünver, “Ramazanda burada olmak çok keyifli. LÖSEV olarak Türkiye genelinde yardımlarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. İnşallah daha sık bir araya gelmek nasip olsun diyorum. Bildiğiniz gibi Ramazan ayı yardımlaşma ayıdır. Biz de bu ay içerisinde tüm yıl sürdürdüğümüz yardımlaşma çalışmalarını biraz daha hız veriyoruz. Maddi borçları, tedavisi süren hastalarımızın banka hesaplarına yatırmaya devam ediyoruz. İhtiyacı olan tüm ailelere gıdasını, giysisini tüm yardımları iletmeye devam ediyoruz" dedi.

LÖSEV Genel Koordinatörü Hülya Ünver, “Kendimizi biraz daha kamuoyuna anlatabilmek için, büyük LÖSEV ailesi olarak hepimiz görev düşüyoruz. Bizim daha fazlasını yapabilmemiz için sevgili ailelerimizin ve gençlerimizin çok daha fazla desteklerine ihtiyacımız var. LÖSEV bir aile. Bu ailede her ferdin görev ve sorumlulukları var. Bizde düşen sizlerin zor zamanlarında yanında olmak. Sizlere düşen ise hastalarınızı atlattığınız zaman, yine hastalarımızın yanında olmak" diye konuştu.

Konuşmanın ardından tiyatro ve meddah sanatçısı Mansur Erk'in sergilediği geleneksel gölge oyunu Karagöz ve Hacivat gösterisi büyük beğeni toplarken, aynı zamanda lösemili çocuklar animatör ve palyaçolarla eğlenceli vakit geçirdi. LÖSEV aileleri iftarın ardından bağışçılara dualarla teşekkür ederek, LÖSEV çatısı altında buluşmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Etkinlik LÖSEV gönüllü korosunun kapanış konseri ile sona erdi.