LÖSEV'den hastalara 150 et kolisi

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), Adana'daki kayıtlı hastalarına protein ağırlıklı beslenmeleri için 150 adet et kolisi yardımında bulundu.

Türkiye genelinde sayıları 33 bini aşkın kayıtlı hasta ve aileleye hizmet eden LÖSEV, Ramazan ayı ile birlikte çalışmalarını hızlandırarak Adana'daki kayıtlı hastalarına 150 adet et kolisi yardımında bulundu.

Kuşbaşı, antrikot, kavurma ve sucuk bulunan yardım kolileri, LÖSEV'e yapılan adak ve kurban bağışlarından hazırlandı. LÖSEV, Lösemi ve kanser tedavisi gören çocukların ve yetişkinlerin iyileşmesi için protein ağırlıklı beslenmelerinin çok önemli olmasından dolayı yıl boyunca kayıtlı hastalarına kırmızı et yardımını sürdürüyor.

LÖSEV'e kayıtlı ailelere yardım yapmak isteyenler derneğin resmi internet sayfası üzerinden başvuru yapabiliyor.