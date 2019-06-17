İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Lösev'in kahraman babaları sahada

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı Adana Şubesi, Babalar Gününe özel bir etkinlikte çocuklar ve babalarını halı sahada bir araya getirdi.


Adana'da bir halı sahada gerçekleşen etkinliğe, ailelerin coşkulu tezahüratlarıyla tatlı bir rekabet içinde mücadele eden babalar, çocuklarına da keyifli vakitler yaşattı.


Tribünlerde ise onları her daim destek veren LÖSEV gönüllüleri, çalışanlar ve annelerle birlikler çocuklar da vardı. Devre arasında sahneye çıkan, sağlığına kavuşan çocuklar renkli bir gösteri sergiledi.


Maçın ardından, Babalar Gününe özel olarak yaptırılan madalyalar takdim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.