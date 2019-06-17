Lösev'in kahraman babaları sahada

Adana'da bir halı sahada gerçekleşen etkinliğe, ailelerin coşkulu tezahüratlarıyla tatlı bir rekabet içinde mücadele eden babalar, çocuklarına da keyifli vakitler yaşattı.

Tribünlerde ise onları her daim destek veren LÖSEV gönüllüleri, çalışanlar ve annelerle birlikler çocuklar da vardı. Devre arasında sahneye çıkan, sağlığına kavuşan çocuklar renkli bir gösteri sergiledi.

Maçın ardından, Babalar Gününe özel olarak yaptırılan madalyalar takdim edildi.