İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Lucas Castro Adana Demirspor'da

Süper Lig’in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, Arjantinli orta saha oyuncusu Lucas Castro ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, Arjantinli orta saha oyuncusu Lucas Castro ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.


Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Takımımız son olarak Karagümrük forması giymiş 32 yaşındaki Arjantinli orta saha Lucas Castro ile 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Kariyerinde Cagliari ve Catania gibi kulüpler bulunan Castro, geçen sezonun ikinci yarısında Karagümrük'te 16 karşılaşmada forma giydi” denildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.