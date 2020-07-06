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Lüks otomobilden 2 ruhsatsız tabanca çıktı

Adana’da polisin şüphe üzerine durduğu bir lüks otomobilde, biri otomatik 2 tabanca ele geçirildi.

Adana'da polisin şüphe üzerine durduğu bir lüks otomobilde, biri otomatik 2 tabanca ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus ekipleri, merkez Seyhan ilçesi, Narlıca Mahallesi 27 Mayıs Caddesinde uygulama yaptı. Ekipler şüphelendikleri lüks bir otomobili durdurup arama başlattı. Yapılan aramada biri otomatik olmak üzere iki ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Otomobilde bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden K.G. silahların kendisine ait olduğunu söyleyince diğer zanlılar serbest bırakıldı.


Silahları düşmanı olduğu için taşıdığını söylediği öğrenilen K.G, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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