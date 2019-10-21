İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Lüks otomobilden kaçak sigara çıktı

Adana’da polisin şüphelenip durduğu lüks otomobilden kaçak sigara ve pipo tütünü çıktı.

Adana'da polisin şüphelenip durduğu lüks otomobilden kaçak sigara ve pipo tütünü çıktı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri D-400 uygulama alanında görev aldı. Polis, uygulama alanından geçen bir otomobilden şüphelenip durdurdu. Polis otomobilde yaptığı aramada bin 65 paket kaçak pipo tütünü ve 267 paket kaçak sigara ele geçirdi. Polis otomobilin torpido, bagaj, koltuk kılıfı ve kapı döşemesi içinde kaçak sigara ve tütün çıkmasına şaşırdı. Polis otomobil sürücüsü S.B.'yi gözaltına aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.