Lüks otomobilini bırakıp polisten kaçtı

Adana'da bir kişi otoyolda polisin "dur" ihtarına uymayarak bir süre kaçıp daha sonra lüks otomobilini otoyolda bırakarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre, olay Çukurova ilçesinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda meydana geldi. İddiaya göre, Mersin'in Tarsus ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan bir lüks otomobil sürücüsünün Adana'ya doğru geldiği bildirildi. Bunun üzerine polis otoyolda önlem aldı. Otomobil Adana'da otoyolda Karaisalı çıkışına geldiği sırada polislerin "dur" ihtarına rağmen yoluna devam etti. Polis de hemen otomobilin peşine düştü. Otomobil sürücüsü aşırı hızlı bir şekilde yoluna devam etti. Bir süre sonra polis otomobili yol kenarında terk edilmiş halde buldu. Otomobilin durduğu yerde çalılık alandan kaçmış olabileceğini düşünen polis etrafta uzun süre arama yaptı ancak şahsı bulamadı. Yapılan incelemede otomobilin sol dikiz aynasının kırık olduğu bir kazaya karışmış olabileceği üzerinde duruluyor. Otomobil çekici ile otoyoldan incelenmek üzere emniyete götürüldü. Şimdi her yerde sürücü aranıyor.