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Maden işçileri Kozan'daki yangın mağdurlarını unutmadı

İzmir’de çalışan madende işçileri, Adana’nın Kozan ilçesinde geçen ay çıkan yangın sonucu evlerini kaybeden vatandaşlara ulaştırılmak üzere Kozan Kaymakamlığı hesabına yardım parası yatırdı.

İzmir'de çalışan madende işçileri, Adana'nın Kozan ilçesinde geçen ay çıkan yangın sonucu evlerini kaybeden vatandaşlara ulaştırılmak üzere Kozan Kaymakamlığı hesabına yardım parası yatırdı.


Madenci Yetkin Ali Akan, Kozan'daki çıkan yangında evlerini kaybeden vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini sunarak, "İzmir'de yaşayan Kozan, Feke, Saimbeyli madenciler olarak bizde azda olsa katkıda bulunmak istedik. Elimizden bu kadarı geldi. Yardıma katkıda bulunan madenci arkadaşlarıma ve İzmir Beydağ esnafına teşekkür ederim. Allah yardımlarını kabul etsin inşallah. Evi yanan insanlarımız asla yalnız değildir. Kozan'a sonuna kadar sahip çıkacağız. Kimin ne derdi varsa elimizden geleni yapmaya her zaman hazırız. Kozan'a selamlarımızı yolluyoruz" dedi.

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