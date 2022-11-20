Maden ocağında dinamit patladı, göçük altında kalan 2 işçi yaralı

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde maden ocağında dinamit patlaması sonucu göçük altında kalan 2 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre olay, Tufanbeyli ilçesi Akçal Mahallesi'nde bulunan maden ocağında meydana geldi. Madende patlatılan dinamit göçüğe neden oldu. Muhammet A. (47) ve Kerim C. (41) isimli işçiler göçük altında kaldı. Yapılan çalışmalar sonucu göçük altında kalan 2 işçi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.