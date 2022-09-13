Madımak Parkı, Alevi Platformuna tahsis edildi

Çukurova Belediyesi, Belediyeevleri Mahallesi Türkmenbaşı üzerinde yaptığı Madımak Parkı'nı Adana Alevi Platformuna tahsis etti.

Adana Alevi Platformu Dönem Sözcüsü Sıtkı Keskin ve platformu oluşturan dernek başkan ve temsilcileri Başkan Soner Çetin'i makamında ziyaret etti. Başkan Çetin, 2 Temmuz 1993'te Sivas Madımak Otelinde yakılarak öldürülen 33 kişi anısına yapılan parkın tamamlandığını belirterek, buranın kullanımını Adana Alevi Platformuna vermek istediklerini ifade etti.

Madımak Parkının temelinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımı ile geçtiğimiz yıl Aralık ayında 7'nci toplu açılış ve temel atma töreninde yapıldığını anımsatan Başkan Çetin, açılışın da Ekim ayı sonunda planlanan 8'inci toplu açılış ve temel atma töreninde gerçekleştirileceğini söyledi.

Adana Alevi Platformu Dönem Sözcüsü Sıtkı Keskin bu yaklaşımından dolayı Başkan Soner Çetin'e teşekkür etti. Başkan Soner Çetin'in Alevilere yönelik olumlu yaklaşımının herkes tarafından örnek alınması gerektiğini belirten Sıtkı Keskin, “Biz Alevi dernekleri her konuda Başkan Soner Çetin'den destek alıyoruz. Bizi hiçbir konuda geri çevirmiyor. Madımak Parkının kullanımının Adana Alevi Platformuna verilmesi bizi çok mutlu etti. Kendisine teşekkür ediyoruz” dedi.

Madımak Parkının kullanımının Adana Alevi Platformuna tahsisini öngören protokol Başkan Soner Çetin ve Dönem Sözcüsü Sıtkı Keskin tarafından imza altına alındı.