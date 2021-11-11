Magnezyumun azı da zarar fazlası da

Acıbadem Adana Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz, mutluluk düzeyimizin korunmasından diş sağlığımıza, kas gelişimine kadar vücudumuzun iyilik halinin sağlanması için tam 300'den fazla enzimin çalışmasında etken bir rolü olan magnezyum mineralinin azlığının da fazlalığının da önemli sağlık sorunlarını beraberinde getirdiğini söyledi.

Magnezyumun, vücudumuzda çeşitli noktalara dağılan ve tüm sistemler için önem taşıyan minerallerden biri olduğunu belirten Gündüz, "Yüzde 50-60'ı kemiklerde bulunan magnezyum, yüzde 20 iskelet kasında, yüzde 19 diğer dokularda ve yüzde 1'in altında hücre dışı sıvılarda görülüyor. Organizmadaki durumuna göre bu mineralin emiliminin değişiklik gösteriyor. Vücudumuza günlük aldığımız magnezyum miktarı azaldıkça emilimi artar, olması gereken seviyede alındığında ise emilimi yavaşlar. Vücutta magnezyum eksikliğinde, bulantı, kusma, baş ağrısı, kas zayıflığı gibi semptomlar görülebilir. 6 ayda bir yaptırmamız gereken kan tahlillerinde magnezyum değerinizi de gözden geçirmeyi unutmayınız” dedi.

Magnezyumdan zengin beslenme için ipuçları

Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz, magnezyumdan zengin beslenmek için sofralardan eksik edilmemesi gereken besinlerin ıspanak, pazı, roka gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler; fındık, fıstık, ceviz ve badem gibi kuruyemişler; bütün tohumlar ve öğütülmemiş tahıllar; kuru fasulye, nohut, börülce gibi baklagiller; soğan, kuşkonmaz, havuç, kereviz, pırasa, siyah turp gibi sebzeler ile hurma, muz gibi meyveler olarak sıraladı. Beyaz ekmek yerine tam buğday ekmeğinin pirinç yerine de bulgurun tercih edilmesiyle magnezyum alımının desteklenebileceğini belirten Gündüz, öğütülmemiş tahıl tüketiminin de beslenmede artırılmasını önerdi.

Strese karşı etkili

Magnezyumun faydaları hakkında bilgi veren Gündüz, şunları kaydetti:

“Vücudumuzun strese karşı verdiği tepkiyle ilişkili bir hormon olan kortizolu beyinde dengeleyen en etkili mineral magnezyumdur. Ayrıca mutluluk hormonunun dengesi için de bu mineral önemlidir. Magnezyum düzeyiniz normalse depresyon ve kaygı bozukluğu riski de azalıyor. Bu mineral vücutta yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına, elektrolik dengesine katkıda bulunuyor. Diş sağlığının korunmasında, hücre bölünmesinde önemli görevleri var. Ayrıca hücreleri alüminyum, nikel, kadmiyum, cıva, kurşun gibi zararlı elementlerden koruyor.”

Diyabetiniz varsa dikkat

Magnezyum eksikliğinin sadece beslenmeyle ilgili olmadığını belirten Gündüz, “Yanlış beslenmenin yanı sıra diyabet, uyuşturucu ve sigara kullanımı, böbrek ve karaciğer hastalıkları, Çölyak hastalığı, Crohn hastalığı, stres, idrar söktürücü ilaçlar, sık antibiyotik kullanımı, aşırı alkol tüketimi gibi nedenler de magnezyum eksikliğine yol açar" dedi.

Magnezyumun olması gerekenden yüksek bir düzeyde bulunmasının da başka sağlık sorunlarına kapı araladığını belirten Çisem Gündüz, “İshal, karın krampları, yüzde kızarma, idrar kesesinin anormal dolması, bağırsak hareketlerinin durması, aşırı halsizlik, solunum zorluğu ve bulantı da magnezyum fazlasına işaret eden bulgular. Bu nedenle magnezyum takviyesi kullanmadan önce mutlaka doktora danışılmalı” uyarısında bulundu.