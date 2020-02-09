Mahalle kültürü korunacak

Seyhan Belediyesinin 1070 hak sahibinin bulunduğu Döşeme Mahallesinde yapacağı kentsel dönüşüm projesi hakkında halkı bilgilendirmek amacıyla Başkan Akif Kemal Akay'ın da katıldığı toplantı gerçekleştirildi.

Yaklaşık 110 dönüm alanda Seyhan Belediyesince yapılacak kentsel dönüşüm için Döşeme Mahallesinde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına başkan yardımcıları ve ilgili birim sorumluları katıldı. Yaşanan sel felaketinin kentsel dönüşüm projelerinin önemini bir kez daha ortaya çıkardığını ifade eden Başkan Akay, yıpranmış ve sel, deprem gibi doğal afetlerde yıkılma riski taşıyan binaların kentsel dönüşüm projeleriyle mahalle kültürünü yok etmeden yenilenmesi gerektiğini kaydetti.

Döşeme Mahallesinde, çok eskiye dayanan birlikte yaşama bilincinden oluşan “Mahalle Kültürü” nün bulunduğunu kaydeden Başkan Akay, “Amacımız, mevcut kültürel yapıyı bozmadan, mahalleyi “mahalle” olarak tutarak, halkı mağdur etmeden yeni bir kent oluşturmak” dedi.

Başkan Akay, mahalle halkıyla yaptığı toplantıda şu görüşlere yer verdi:

“Döşeme Mahallesi uzun süreden beri yenilenmeyi bekliyor. Can ve mal güvenliği için risk taşıyan binaları, güvenli binalarla yenilemek istiyoruz. Temel amacımız, mahalle kültürünü yok etmeden, halkı mağdur etmeden yeni bir kent oluşturmak. Mahallede, Yeni Arkeoloji Müzesinin yapılmış olması ve tescilli binaların varlığı, mahalleyi özel bir bölge olmaya aday yapıyor. O nedenle bu değerleri koruyarak öyle bir şey yapmalıyız ki, hem şehre bir güzellik katılsın, hem halk mağdur olmasın hem de mahalle kültürü yok olmasın. Bu konuda halkın taleplerini de göz önünde tutarak çalışmaları sürdürüyoruz.”

Daha sonra Seyhan Belediyesinin teknik ekibi ve ilgilileri, mahalle sakinlerine proje bilgilendirmesi yaptı. Halkın sorularının da yanıtlandığı bilgilendirme toplantısında talepler alındı. Kentsel dönüşüm projesi, tescilli binaların korunarak; eski binaların yıkılarak, sosyal donatıların da yer aldığı yeni konutların yapılmasını öngörüyor. Projeye halkın taleplerinin alınmasının ardından son şekli verilecek.