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Mahalledeki alt yapı çalışması vatandaşa kurban kestirdi

Adana’nın Kozan ilçesinde mahallelerine kanalizasyon hattı döşenen vatandaşlar kurban kesip mevlit okuttu.

Adana'nın Kozan ilçesinde mahallelerine kanalizasyon hattı döşenen vatandaşlar kurban kesip mevlit okuttu.


Hacımirzalı Mahallesinde iş makinaları ile Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yapılacak 3 kilometrelik kanalizasyon


çalışmasının sevincini yaşayan mahalle sakinleri muhtar Hasan Erdoğan öncülüğünde bir araya gelerek önce kurban kesti, ardından mevlit okutarak ilgililere teşekkür etti. Muhtar Erdoğan, “Yıllardır mahallemizin en önemli sorunlarından biri çözülmüş oldu. ASKİ ekiplerine ve emeği geçenlere hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

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