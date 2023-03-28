Mahalleli drift atanlardan dert yandı, otomobil evin bahçesine düştü

Adana'da drift yaptığı öne sürülen bir otomobil evin bahçesine düşerken, olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Bahçeşehir Mahallesi Mehmet Fuat Diblan Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, kavşakta drift atan bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bu nedenle sürücünün kullandığı otomobil bir evin bahçesine düştü. Olayı gören vatandaşlar hemen polise haber verdi. Bu sırada bahçede kimsenin olmaması can kaybının önüne geçti. Sürücü de yara almayarak otomobilden çıktı. Daha sonra otomobili çağrılan çekiciyle bahçeden çıkartıldı.

Kavşakta sürekli drift atıldığını iler süren ev sahibi Arzu Yıldız, “Biz evde yoktuk. Haber verdiler bahçeye araba düştü diye. Çok şaşırdık. Burada daha öncede drift atıyorlardı. Daha önce kaldırama falan araba çıktı ama ilk defa araç evimizin bahçesine düştü. Tedirginlik var çocuğu okula gönderdikten sonra yetkililere başvuruya gideceğim. Burada çok fazla drift atılıyor, çok rahatsızız. Burası okul yolu Allah korusun daha kötü şeyler de olabilir” dedi.

Olayı gören Gülizar Biçer ise ”Çay içiyorduk birden güm diye ses geldi. Dışarı baktık duman çıkıyor. Bir araba evin bahçesine düşmüş. Çok şaşırdım çok korktum. İyi ki çocuklar yoktu” diye konuştu.