Mahalleyi karıştıran “fren” kavgasıyla ilgili 1 tutuklama

ADANA (İHA) – Adana'nın Kozan ilçesinde evin önünde yapılan fren yüzünden çıkan taşlı, sopalı, silahlı kavgayla ilgili mahkemeye çıkartılan 5 kişiden 1'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Türkeli Mahallesi Şamlıoğlu Caddesi üzerinde dün fren yapma meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgayı polis yatıştırdığı ve akşam saatlerinde yeniden taşlı, sopalı kavga etmeye başlayan grup mahalleyi savaş alanına çevirmişti. 2 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 5 kişi akşam saatlerinde Kozan Adliyesinde hakim karşına çıkarıldı. Zanlılardan C.A. tutuklanırken, N.A., N.A., G.S. ve H.B. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Polisin mahalledeki güvenlik önlemleri devam ediyor.