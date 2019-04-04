Mahsur kalan çocuğu itfaiye kurtardı

Adana'da kapısını kapattığı evde mahsur kalan 2 yaşındaki çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Merkez Seyhan ilçesi Emek Mahallesi'nde yaşayan Fatma Turgut'un kardeşine emanet ettiği 2 yaşındaki Ali Asaf Turgut, teyzesinin üzerine evin kapısını kapattı.

Turgut'a ulaşamayan kadın, paniğe kapılarak durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, itfaiye merdiveniyle 2. kattaki eve balkondan girerek kapıyı açıp çocuğu kurtardı. Kurtarılan çocuğu kucağına alarak öpen kadın, daha sonra eve çıktı.