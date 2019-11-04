"Make-up Festival Turkey" Adana Optimum'da

“Make-up Festival Turkey”, Adana Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi'nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Kadın ziyaretçiler, güzelliğin sırlarını bu konudaki profesyonel isimlerden hem dinlediler hem de uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldular.

İki gün süren Makyaj Festivali, birbirinden şık ve bakımlı kadınları konuk etti.

Ünlü Makyaj Sanatçısı Alp Kavasoğlu moderatörlüğünde gerçekleşen festivalde, sosyal medyada sevilerek takip edilen influencerlar ve bloggerlar, makyajın inceliklerini anlattılar.

Katılımcılar, Melis Erkılıç'tan makyaj sırlarını, Deniz Karasu'dan makyajda doğru bilinen yanlışları, Müberra Sağlam'dan kolay makyajın püf noktalarını, Enfal Diner'den ise kombinlere göre makyaj yapmayı öğrendiler.

2020 yılının makyaj trendleri, yüz şekline ve cilt tipine göre makyajın konu edildiği söyleşilerle başlayıp, makyaj uygulamaları ile devam eden festival, güzel ve bakımlı olmaya özen gösteren kadınlardan ilgi gördü.

Festivale katılan ziyaretçiler sevdikleri ünlü makyaj artistleriyle ve sosyal medyadan takip ettikleri influencerlarla sohbet edip, fotoğraf çektirme imkanı da buldular.