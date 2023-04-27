Makinada parçalanan eli karnına dikilerek kesilmekten kurtarıldı

Osmaniye'de bir metal işleme atölyesinde çalışan 3 çocuk babası 44 yaşındaki Adem Ekbiç'in sol eli, iş yerinde makineye kaptırması sonucu ezilerek parçalandı. Ekbiç'in eli Adana'da yapılan başarılı bir operasyon ile geçici süreliğine karnına dikilerek kesilmekten kurtarıldı.

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir metal işleme atölyesinde çalışan Adem Ekbiç'in sol eli, metal kesme makinesine kaptırması nedeniyle ezilerek parçalandı. İş arkadaşları tarafından hemen Adana'daki bir hastaneye götürülen Ekbiç'e burada elinin kurtarılamayacağı ve kesilmesi gerektiği söylendi. Bunun üzerine elinin kesilmesini kabul etmeyen Ekbiç, arkadaşları tarafından Medline Adana Hastanesi'ne götürüldü. Burada görev yapan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Tarık Elma tarafından Ekbiç'e elinin kurtarılabileceği, ancak bunun için öncelikle parçalanan elinin yeni cilt oluşumu ve zarar gören dokuların beslenmesi için karnına dikilmesi gerektiğini söyledi.

Parçalanan eli karnına dikildi

Elinin kesilmesini istemeyen ve ameliyatı kabul eden Ekbiç, Dr. Tarık Elma tarafından acil olarak ameliyata alındı. 6 saat süren ameliyatla parçalanan eli karnına dikilen Ekbiç, operasyondan sonra yeni dokuların oluşması için 3 hafta bekledi. Bu sürenin ardından da Ekbiç'in eli, yeni bir ameliyat ile karnından ayrıldı. İkinci operasyondan 10 gün sonra kontrol için tekrar hastaneye gelen Ekbiç'e doktoru, elindeki dokuların canlandığını bildirdi.

“Parmaklarını kullanabilecek”

Hastasının son durumu hakkında bilgi veren Dr. Tarık Elma, “Hastamız bize geldiğinde sol eli makine içerisinde kalarak tamamen ezilmiş ve parçalanmıştı. Biz, hastamızın elini kurtarmak için önce zarar gören dokuların iyileşmesi amacıyla tıp dilinde ‘İnguinal Flep' adını verdiğimiz bir cerrahi işlem ile karnına diktik. Sonra, burada dokuların beslenerek canlanması için bir süre bekledik. İstediğimiz sonuca ulaşınca da hastamızın elini ikinci bir ameliyat ile karnından ayırdık. Bundan sonra ise gerçekleştireceğimiz son ameliyat ile hastamızın parmaklarını da birbirinden ayırarak elini tekrar işlevsel hale getireceğiz. Hastamız normal hayatında elini kullanabilecek ve işine geri dönebilecek” şeklinde konuştu.

“Tekrar çalışabileceğim için çok mutluyum”

İlk başvurduğu hastanede elinin kurtarılamayacağı ve kesilmesi gerektiğinin söylendiğini hatırlatan Adem Ekbiç ise" Ancak çalışmak zorunda olduğum için kabul etmeyerek Medline Adana Hastanesi'ne başvurdum. Burada tedavimi Dr. Tarık Elma üstlenerek bana elimin kurtarılabileceğini ancak bunun için 3 ayrı ameliyat olmam gerektiğini anlattı. Ben de kabul ettim. Şu an durumum çok iyi, elimde doku oluşumu gerçekleşti. Artık son ameliyat ile parmaklarımın birbirinden ayrılacağı günü bekliyorum. Elimi kesilmekten kurtaran ve beni sağlığıma kavuşturan doktoruma çok teşekkür ediyorum” dedi.