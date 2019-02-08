"MakroMersin" Adana'da

Mersini Fotoğraf Sanatçısı Mustafa Eser, Adana'da "MakroMersin” adlı fotoğraf sergisi açtı.

Altınoran Sanat Derneği'nde 29 eserini sergileyen Mustafa Eser, ayrıca 127 fotoğraftan oluşan albümünü satarak gelirini Altınoran Derneği'ne bağışladı. Albümünü slayt eşliğinde sanatseverlere izleten Eser, “Çiçek, huzuru; kelebek, özgürlüğü; doğa, yaşamı simgeler. “MakroMersin” isimli üç aşamalı projemi bitirmenin sevincini yaşıyorum” dedi.

Mersin'de doğduğunu ve Mersinli olduğunu ve 65 yaşına geldiğini ifade eden Eser, “Fakat geriye dönüp baktığımda, çok da uzun bir zaman olmadığını görüyorum. Denizin dalgaları ve portakal çiçeklerinin kokuları arasında büyüdüm. Ne var ki yaşadığımız şu zamanda, Mersin'in o kendine has zamanlarını, başka bir söyleyişle özgün kültürünü ve doğasını özlüyorum. Şu anki olumsuzlukları yaşayınca, fark edince ve düşününce canım yanıyor” dedi.

Uzun zamandır doğayı fotoğrafladığını ifade eden Esre şöyle devam etti:

“Fotoğrafladığım bazı yerlere, daha sonraki zamanlarda tekrar gittiğimde, çok kısa zamanda tahrip edildiğini, insan eliyle değişime uğradığını görüyorum. Gözlerime inanamıyorum. ‘Fotoğrafladığım yer burası mıydı?' diye düşünmekten kendimi alamıyorum. Çok üzgünüm dostlar. Şu anda elinizde tutmuş olduğunuz albümdeki bazı fotoğrafların gösterdiği yerleri sizin, benim, hiç birimizin tekrar görme şansı yok. Çünkü yok edildiler. Doğa yok oluyor. Çok yazık ki bu yok oluşta payıma düşen ise sadece belgelemek oldu.”

“Doğayı fotoğraflamak için çok erken saatlerde yollara düşerim” diyen Eser, “Şehrin neredeyse bütünüyle betonlaşan portresinden çıkıp doğaya uzanmak, huzurlu bir yolculuğun başlangıcıdır benim için. Gün yeni doğuyordur, o an. Sağımda solumda ağaçlar, çiçekler, böcekler uçuşuyor. Coşuyor, mutlu oluyor; bazen bir çocuk gibi, bazen bir genç gibi seviniyor ve yeniden yaşama sevinci duyuyor insan. Bu serüvende günler ayları, aylar yılları kovalıyor; fotoğraflar, albümlere dönüşüyor ve serüvenimi sizlerle paylaşıyorum. Fotoğraf çekerken mutluyum. Mutluluk hissimi ve doğa aşkımı sizlerle paylaşıyorum. Doğa kucak açmış herkesi bekliyor. Lütfen doğayı üzmeyelim. O, hepimizin en güvenilir sığınağıdır, nefes alabileceğimiz yegâne alandır” dedi.

Projeleri hakkında bilgiler veren Eser, “İlk albümüm; “MakroMersin 1001 Çiçek”, Eylül 2015'te yayınlandı. İkinci albümüm; “MakroMersin1001 Kelebek”, Şubat 2017 de yayınlandı. Üçüncü ve son albümüm; “MakroMersin 1001 Doğa” ile projemi tamamlıyorum. Endemik ve yabanıl bitki çeşidi bakımından Türkiye'nin 3. şehri Mersin kentine ilk doğa albümünü hediye eden fotoğrafçı olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Beni hiç yalnız bırakmayan, destekleyen, sürekli araştıran ve yol gösteren, hatta pusulam olan eşim Sevim Eser'e ve fotoğraf çalışmalarımı sizlerle paylaşmamı ve buluşmamı sağlayan albüm sponsorum Yeminli Mali Müşavir İsa Karşı'ya sonsuz teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Altınoran Sanat Derneği Başkanı Tansu Hastürk, Mustafa Eser'in derneklerinin onursal üyesi olduğunu belirterek, Mustafa Eser'e dernek adına bir plaket takdim etti.

Sergi açılışına Altınoran Sanat Derneği Kurucu Başkanı Haluk Uygur ile fotoğraf sanatına gönül verenler katıldı.