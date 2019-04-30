Malkoç: "Halkımızın hak arama konusundaki çekincelerini gidereceğiz"

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, “Türkiye'de ilk kurulduğumuzda yüzde 20'lerde olan ombudsman kararlarına uyma oranı yüzde 70'lere çıktı. Bu bağlamda iyi bir noktayız ve daha iyi yerlere geleceğimiz kanaatindeyiz. Bunun için de halkımızla ve idarelerle temas halindeyiz. Bundan sonra da ombudsmanlık bağlamında Türkiye'yi dünyanın en iyilerinden biri yapma gayretinde olacağız” dedi.

Şeref Malkoç, basın kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldiği kahvaltılı toplantıda, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun kuruluş amacını ve bu zamana kadar gerçekleştirdiği çalışmaları anlattı, dünyadaki tüm ombudsmanlıklar gibi görevlerinin halkla devlet arasındaki ilişkileri düzenlemek olduğunu kaydetti. İdarelere karşı halkın avukatlığını yaptıklarını söyleyen Malkoç,

"Devletle halk arasındaki ilişkileri düzenliyoruz ama bunu yaparken de idarenin hasmı değiliz. İdare ile halk arasındaki kaynaşmayı sağlamaya çalışırken, devlete yol gösteriyoruz. Kurumun anayasal bir kurum haline ilk geldiği yer İsveç. Bizim kültürümüzden İsveç'e intikal etmesi ve maalesef Türkiye'de lüzumsuz tartışmalardan dolayı bu kuruma geç kavuşmamız üzücü bir durum. Biz de bu geç kavuşmayı sizlerle görüşerek, idarecilerimizle konuşarak telafi etmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

"2017'de Kamu Denetçiliği Kurumu'na 17 bin başvuru yapıldı"

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılında dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girmeyi hedeflediklerini ifade eden Malkoç, refahta, eğitim ve sağlık hizmetlerinin kalitelerinin arttırılmasında, toplumun her alanında bu kaliteyi yaygınlaştırma konusunda 82 milyon vatandaşla hep birlikte çalışacaklarını kaydetti. Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvuruların ücretsiz olduğuna dikkat çeken Malkoç, “Kurumumuza başvurular çok kolay yapılabiliyor. Mektup, elektronik posta, kaymakamlık ve valilikler aracılığıyla vatandaşlarımız bize başvuruda bulunabiliyor. Kurumumuza geçtiğimiz yıl 17 bin 585 başvuru yapıldı. Bize başvurunun iletilmesi halinde şikayeti hemen incelemeye alıyoruz. Türkiye'nin en iyi uzmanlarıyla ilk etapta çıplak gözle başvurunun haklılığına bakıyor ve ilgili kurumla iletişime geçerek sorunu çözülmesi gerektiğini söylüyoruz. Eğer şikayet kolay çözülemeyecek bir sorunsa ilgili idare ile temasa geçip, konuyla ilgili yazışma ve delilleri de talep edip, kendi kararımızı oluşturuyoruz. Bizim kararlarımız tavsiye kararlardır” dedi.

Avrupa ülkelerinde ombudsmanlık kararlarına uyma oranının yüzde 80 olduğunu, Türkiye'de ise kurulduğu ilk yıllarda yüzde 20'lerde olan oranın yüzde 70'lere kadar çıktığını kaydeden Malkoç, “Ombudsmanlık bağlamında şu anda iyi bir noktadayız. Daha iyi noktalara gideceğimiz kanaatindeyiz. Bunun için de sürekli halkımızla temas halindeyiz. Bundan sonra da ombudsmanlık bağlamında Türkiye'yi dünyanın en iyilerinden biri yapma gayretinde olacağız. İnsanımız genellikle hak arama konusunda çekingen davranıyor. Bunun değişik sebepleri var. Biz de insanımızın hak arama kültürünü teşvik ediyoruz. Hatta bazen de tahrik ederek bu çekingenliği ortadan kaldırmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'un Adana'da basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıya, kamu denetçileri Saadettin Kalkan, Yahya Akman, Arif Dülger ve Hüseyin Yürük de katıldı.