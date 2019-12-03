"MandalAdana" sergisi açıldı

14 kadın tarafından hazırlanan eserler Adana Ressamlar Derneği Sanat Galerisinde Adanalı sanatseverlerle buluşturuldu. Nurten Turhan Yüksel Tasarım Atölyesi'nde Gaye Berkmen, Ayten Ulukan, Hatice Kaya, Işıl İdem, Mukaddes Eroğlu, Nuran Güloğlu, Safiye Acaroğlu,Semra Taşucu, Sibel Çakar,Yasemin Gündüz,Yeter Yüksel, Gül Topkara, Seval Dıblan, Nurten Turhan Yüksel tarafından hazırlanan eserler Adanalıların beğenisine sunuldu.

Nurten Turhan Yüksel, “Ben tasarım atölyesi sahibiyim. ÇÜ Heykel mezunuyum. Eğitmenliğim eşliğinde hanımlarla aktif çalışıyoruz. Sergi konseptimiz Adana. Mandala felsefesi ile birleştirip MandalAdana‘yı oluşturduk ve Adananın sıcaklığını kültürünü bereketini renkler ve sembollerle işledik” dedi.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin'in açılışını yaptığı sergi 9 Aralık 2019 tarihine kadar izlenebilecek.