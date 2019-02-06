Manga: "İşçilerimizin alın terini siyasi ranta malzeme yapmayın"

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (Türk-İş) bağlı Belediye İş Sendikası Adana Şube Başkanı Sancar Manga, örgütlü oldukları Adana Büyükşehir Belediyesi'nde işçi maaşlarının ödenmediğine ilişkin iddiaların gerçek dışı olduğunu belirterek, “Adana Büyükşehir Belediyesi'nde sendikamıza üye işçiler ve taşeron şirketlerden kadroya geçen işçilerin gecikmiş maaş alacakları yoktur. İşçi kardeşlerimizin alın teri ve emeğinin yerel seçim sürecinde çirkin siyaset oyunlarına malzeme yapılmasından derin üzüntü duyuyoruz” dedi.

Başkan Manga, Adana Büyükşehir Belediyesi'nde Belediye İş Sendikası'na üye bin 50 işçinin çalıştığını, 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile taşerondan belediye şirketlerine geçişleri yapılan toplam 9 bin 26 işçinin bulunduğunu, tüm işçilerin haklarının korunması için sendika olarak büyük hassasiyet gösterdiklerini ifade etti.

Belediye İş Sendikası ile Adana Büyükşehir Belediyesi arasında geçen yıl nisan ayında imzalanan toplu iş sözleşmesiyle sosyal haklarda yüzde 10, maaşlarda ortalama 465 lira iyileştirme sağlandığını anımsatan Başkan Sancar Manga, son zamanlarda işçi maaşlarının geciktiğine ve ödenmediğine ilişkin ortaya atılan iddialara açıklık getirdi.

“Adana Büyükşehir işçileri, maaşını zamanında ve eksiksiz alıyor”

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün işçi haklarıyla ilgili iyi niyeti ve gayretinden şüphe duymadıklarını vurgulayan Manga, şunları söyledi:

“Türkiye'nin en büyük emek örgütü olan Türk-İş'e bağlı olan Belediye İş Sendikası, temel insan hak ve özgürlüklerine saygılı, hukukun üstünlüğüne dayalı, şeffaf, hesap verebilir, hesap sorulabilir; katılımcı, çoğunlukçu değil çoğulcu, her türlü inanç ve düşüncenin özgürce ifade edilebildiği bir demokratik düzenin savunucusudur. Bu ilkeler doğrultusunda örgütlü olduğumuz Adana Büyükşehir Belediyesi'nde hizmet veren emekçi kardeşlerimizin çalışma şartlarının en iyi noktaya getirilmesi ve haklarının alın teri kurumadan verilmesi için gayret gösteriyoruz. Ancak, geçmiş yönetimlerden kaynaklı ekonomik sıkıntıları tüm kamuoyu tarafından bilinen Adana Büyükşehir Belediyesi'nde işçi maaşlarının geciktirildiği, ödenmediği iddiaları yerel seçim sürecinde tezvirat boyutlarına ulaşmıştır. Herkesin şunu iyi bilmesi gerekir ki; Belediye İş Sendikası, üyesi olsun veya olmasın tüm işçilerin, emekçilerin haklarının savunucusudur. Alın teri ve emeğin yerel seçim sürecinde çirkin siyaset oyunlarına malzeme yapılmasına da karşıdır. Adana Büyükşehir Belediyesi'nde sendikamıza üye işçilerin ve taşerondan kadroya geçen çalışanların gecikmiş, ödenmemiş maaşları bulunmamaktadır. İşçi kardeşlerimiz maaşları gününde ve tam olarak banka hesaplarına yatırılmaktadır. Belediye işçilerinin sırtından siyasi rant devşirmeye çalışanların, yalan ve iftira dolu iddialarla çalışma barışına darbe vurmaya kalkışanların karşısında olduğumuzu toplumun tüm kesimlerinin net olarak bilmesinde büyük fayda vardır. Unutulmamalıdır ki; Belediye-İş, üyelerinin hak ve menfaatlerini korkmadan, çekinmeden korumakta kararlıdır.”