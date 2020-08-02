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Manzara seyretmek isterken nehre düşüp öldü

Adana’da manzara seyretmek için Seyhan Nehri içindeki kayanın üzerine çıkan şahıs suya düşerek hayatını kaybetti.

Adana'da manzara seyretmek için Seyhan Nehri içindeki kayanın üzerine çıkan şahıs suya düşerek hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesi eski baraj kapaklarında meydana geldi. İddiaya göre, Tarık isimli bir kişi Yüksel Gökbayrak adlı şahısla manzara seyretmek için Seyhan Nehri içinde bulunan kayanın üzerine oturdu. Bir süre sonra şahıs oturduğu kayalıklardan dengesini kaybederek suya düştü. Arkadaşı da hemen nehre atlayarak onu kurtarmak istedi ancak o da boğulma tehlikesi geçirince çevredeki vatandaşlar can simidi attı. İki şahıs da sudan çıkartıldı ancak düşerken kafasını vuran Tarık adlı şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.


Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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