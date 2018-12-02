İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

MARDAV'ın Geleneksel Dayanışma Gecesi

Adana’daki Mardinliler Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı’nın (MARDAV) 23.

Adana'daki Mardinliler Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı'nın (MARDAV) 23. Geleneksel Dayanışma Gecesi'nde Mardinliler bir araya geldi.


23. Geleneksel Dayanışma Gecesi kentteki bir otelde düzenledi. Geceye katılanları, MARDAV Başkanı Osman Göktekin ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri kapıda karşıladı. Kentte ikamet eden Mardililerin katıldığı geceye çevre illerde yaşayan Mardinliler de katıldı.


Gecenin açılış konuşmasını yapan MARDAV Başkanı Osman Göktekin, vakfın misyonunu ve bu zamana kadar gerçekleştirdikleri hizmetleri anlattı. Göktekin, her yıl olduğu gibi bu yılda hemşehrileriyle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Mardin'de doğan, Adana'da doyan biz Mardinlilerin örf, adet, gelenek ve göreneklerini yaşatan, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize kucak açan vakfımızın temellerinin atıldığı, hizmet meşalesinin yakıldığı günden bugüne çeyrek asır geçmiş. Gerçekleştirdiklerimizden dolayı çok mutluyuz” diye konuştu.


Ekonominin zor günlerine rağmen yaptıkları yardımlara devam edeceklerini söyleyen Göktekin, “Vakıf olarak bu sene toplam bin 238 öğrenciye burs, Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerine 3 bin 400 adet ramazan paketi dağıttık. Vakfımızın kurulmasından bu yana kadar ise 12 bin 790 öğrenciye burs sağlarken, 27 bin 740 adet yardım paketini de ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık” dedi.


MARDAV'ın bu yıl 23'üncüsünü düzenlediği dayanışma gecesine katılan Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de MARDAV'ın bu zamana kadar gerçekleştirdikleri hizmetlerden dolayı vakıf yöneticilerine teşekkür ettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.