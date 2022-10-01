Markete gitmek için arkadaşından motosiklet aldı, kaza yapıp hayatını kaybetti

Adana'da markete gitmek için arkadaşından aldığı motosiklet ile refüjdeki palmiye ağacına çarpan kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Çukurova ilçesine bağlı Balcalı Mahallesi Hekimköy Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Kutsal B., markete gitmek için arkadaşının motosikletini ödünç aldı. Kutsal B. kullandığı 33 AFY 042 plakalı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybedince refüjdeki palmiye ağacına çarptı. Çarpmanın etkisiyle Kutsal B. Motosikletten refüj üzerine düştü. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kutsal B.'in öldüğünü belirledi.

Polis ekipleri, motosikletin sahibi M.K'ya durumu bildirdi. Olay yerine gelen M.K. arkadaşının cansız bedenini görünce gözyaşlarına boğuldu. Kazada hayatını kaybeden Kutsal B.'in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.