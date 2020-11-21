İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Markete silah ve bıçaklı gasp girişimini kasiyer engelledi

Adana’da bir markete silah ve bıçaklı yapılan gasp girişimini kasiyer engelledi.

Adana'da bir markete silah ve bıçaklı yapılan gasp girişimini kasiyer engelledi.


Edinilen bilgiye göre, olay, Seyhan İlçesi'ne bağlı D-400 karayolu üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre, markete elinde bıçak, belinde silahla giren bir gaspçı, kasiyerden paraları istedi. Bu sırada kasiyer alarmı çalıp gaspçıya direndi.


Polis, sireni duyan gaspçı ise bunun üzerine de marketten herhangi bir şey alamayarak kaçtı. Olay yerine gelen ekipler, güvenlik kamerasından gaspçının eşkalini belirleyerek olayla ilgili çalışma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.