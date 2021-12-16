Martıların balık avı

Adana'da martıların suya dalarak balık avlaması ilgi odağı oldu.

Çok sayıda martıya ev sahipliği yapan Adana'nın Karataş ilçesi Akdeniz kıyılarında yiyecek arayışını sürdüren martılar denizde mesai yapıyor. Balıkçıların tutup küçük diye denize tekrar bıraktığı balıklar martılar için tam bir av oluyor. Denize dikine dalan bir martı, yakaladığı balıkla havalanıp uzaklaşmak isterken ilginç görüntüler oluşturdu.

Balığı su içerisine dalarak avlayan martıyı, arkasından balığı kapmak isteyen diğer martıların da kovalaması ilginç görüntüler oluşturdu.