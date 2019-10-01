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"Maşa ile Koca Ayı" Adanalı miniklerle buluşacak

Orijinali Rus halk masalına dayanan ve yayınlanmaya başladığı 2015 yılından bu yana çocukların yoğun ilgi ve zevkle izlediği Maşa ve Koca Ayı çizgi dizi karakterleri Adanalı miniklerle buluşacak.


Maşa adlı küçük bir Rus kızının, sirkten emekli olan Mişka adlı bir ayıyla birlikte yaşadığı komedi dolu maceraları konu alan çizgi dizi yeniden Optimum AVM'de sergilenecek. 28 Ekim ve 29 Ekim Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda düzenlenecek etkinlikte çocuklarla buluşacak olan Maşa ve Koca Ayı, komik ve öğretici hikayeleriyle, çocukları gerçek arkadaşlık, önemseme, özgürlük ve temel yetenekler hakkında eğlenceli ve zeki bir şekilde aydınlatacak.


Maşa ile Koca Ayı, 2 gün boyunca, 3 seansta düzenlenecek etkinlikte 14.00-16.00-18.00 saatlerinde, çocukların karşısında olacak.


Çocuklar TV ekranlarından izledikleri çizgi karakterlerle konuşup, fotoğraf çektirme imkanı da bulacak.

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