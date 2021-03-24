İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

"Masal benim yazar benim" projesiyle genç yazarlar keşfediliyor

Türkiye’nin 6 bölge ve 7 ilinde başlatılan ‘Masal benim yazar benim’ projesiyle genç yazarlar keşfediliyor.

Türkiye'nin 6 bölge ve 7 ilinde başlatılan ‘Masal benim yazar benim' projesiyle genç yazarlar keşfediliyor.


Dünyayı saran pandeminin ve teknolojinin kıskacında sıkışıp kalan çocukların yetenek ve hayal güçlerini ortaya çıkarmak için 7 il ve 9 okuldan öğretmenler bir araya gelerek ‘Masal benim yazar benim' projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında geleceğin genç yazar adayları keşfediliyor, eğitiliyor ve yazarlarla buluşuyor.


Projeye katılan 95 çocuğa önce 4 hafta boyunca masalın nasıl yazılacağı öğretildi. Ardından çocuklar kendi masallarını, masal formatında yazmaya başladı. Proje sonunda da tüm öğrencilerin masalları kitap haline getirilip proje sonlandırılacak.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.