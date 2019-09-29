İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Maskeli saldırganlar 2 kadını silahla yaraladı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde 2 kadın, otomobilden ateş eden yüzü maskeli kişiler tarafından yaralandı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 2 kadın, otomobilden ateş eden yüzü maskeli kişiler tarafından yaralandı.


Alınan bilgiye göre, gece 23.00 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi, Ali Caf Sokak'ta yürüyen Sultan Ozan ile arkadaşı Serpil Uzun, otomobil ile geçen ve içerisinde yüzleri maskeli kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Sultan Ozan bacağından, Serpil Uzun ise elinden hafif şekilde yaralandı.


Hastanedeki tedavilerinin ardından polise ifade veren kadınların, yüzü maskeli kişiler tarafından otomobilden ateş açıldığını, şahısların kim olduğunu bilmediklerini söyledikleri öğrenildi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.