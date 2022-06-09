Seyhan Kaymakamlığı Proje ve Koordinasyon Bürosu koordinesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Matematik Okuryazarlığı Projesi” çerçevesinde, Karayusuflu Ortaokulu'nda “Matematikle Doğada Bir Gün” etkinliği düzenlendi.

İki yıldır yürütülen “Matematik Okuryazarlığı Projesi” çerçevesinde Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen teknik destek programları ile 60 öğretmenin eğitim almasıyla başlayan faaliyetler, 11 farklı başlıkta öğretmen eğitimleri, farklı zamanlarda olmak üzere toplam 129 öğrenciyle 2 defa LGS ve toplam 138 öğrenciyle de 3 defa YKS soru çözüm kampı düzenlenerek devam etti.

Hazırlanan İlçe Eylem Planı doğrultusunda sürdürülen “Matematik Okuryazarlığı Projesi” matematiğin hayatın her alanında yaşantının içinde olduğunu göstermek ve bu çerçevede matematiği eğlenceli hale getirmek amaçlanırken, matematiksel düşünme becerisini sözel ve görsel okumalar gibi disiplinler arası etkinliklerle geliştirmek ve aynı zamanda akademik başarıyı da artırmak hedeflendi.

Hazırlanan proje çerçevesinde, Karayusuflu Ortaokulunda düzenlenen “Matematikle Doğada Bir Gün” etkinliğine Kaymakam Mustafa Yavuz'un yanı sıra, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak ile eğitim veren 39 farklı okuldan 83 Anadolu Lisesi öğrencisi ve 7 ev sahibi okuldan olmak üzere toplam 90 öğrenci katıldı.

Düzenlenen etkinlikte incelemelerde bulunan Kaymakam Yavuz, öğrencilerle yakından ilgilenirken, öğretmenlerle proje üzerine sohbet etti, yapılan planlanan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.