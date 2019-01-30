"Mavi Balina" kurbanı Emine'nin annesi: "Başka analar babalar ağlamasın"

Adana'da geçen hafta av tüfeğiyle intihar eden 'Mavi Balina' oyununun kurbanı 13 yaşındaki Emine Karadağ'ın annesi Remziye Karadağ, "Başka analar ve babalar ağlamasın" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Ayhan Barut, Emine Karadağ'ın ailesini ziyaret edip sabır ve başsağlığı diledi. Anne Remziye ve baba Erol Karadağ ile görüşerek teselli eden Barut, "Mavi Balina oyununun neden olduğu tehlikeyi gündeme getirmiş ve acil önlem alınması çağrısı yapmıştık. Ancak bugüne kadar hiç adım atılmadığı gibi soru önergemize yanıt bile vermediler. Eğer önerilerimizi dikkate almış olsalardı belki Emine yavrumuz yaşamını yitirmeyecekti. Başka acılar yaşanmadan, başka ocaklar sönmeden bu konuyla ilgili derhal önlem alınmalı. Ulusal ve uluslararası düzeyde gerekli girişimlerde bulunulmalı ve söz konusu oyunun yasaklanması, bu tehlikeli oyunu kullanan çocukların tespiti için acil adımlar atılmalı" dedi.

Emine Karadağ'ın annesi Remziye Karadağ ise "Bizim yüreğimiz yandı. Yavrumuzu kaybettik. Başka analar ve babalar ağlamasın diye yetkililerin önlem almasını istiyoruz" diye konuştu.