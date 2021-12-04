Meclis toplantısında CHP'li Vursavuş'tan ilginç öneri

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Seyhan Belediye Meclis Üyesi Mustafa Fidan Vursavuş, 3 Aralık 2021 Dünya Engelliler Günü nedeniyle mecliste yaptığı konuşmada, belediye başkanlarının kendilerini engelli vatandaşların yerine koymasını isteyerek, "Başkanlar ya gözlerini kapatsınlar veya tekerlekli sandalye ile işe gelsinler" dedi.

Seyhan Belediye Meclisi toplantısında gündem dışı bir konuşma yapan CHP'li Mustafa Fidan Vursavuş, 3 Aralık 2021 Dünya Engelliler Günü'nde yine kaldırım işgallerine dikkat çekti. Vursavuş, günümüz Türkiye'sinde şehirlerde ve Adana'nın Sarıçam, Yüreğir, Seyhan ve Büyükşehir Belediyesi'ne ait olmak üzere her yerde bırakın engelli vatandaşları engelsiz vatandaşların bile yürümekte zorluk çektiği kaldırım işgalleri olduğuna vurgu yaptı.

Vursavuş şunları söyledi:

"Ben siyasi ayrım yapmıyorum, tüm belediye başkanlarına sesleniyorum. Bu kaldırım sorunu 2-3 yılın sorunu değil, onlarca yıllık bir konudur. Artık özeleştiri yapmak gerekir. Bir yerden başlanmaalı. Bir pilot bölge seçilmeli. Bunu uyguladığımızda diğer belediyeci arkadaşlar da bunu görecektir diye düşünüyorum. Kendimiz ve kendimizi engelli yurttaşlarımızın yerine koymak gerekiyor" dedi.

"Doğuştan engelli olan veya bir kaza sonucu engelli olan yurttaşlarımız var" diyen Vursavuş, Başkanlardan kendilerini onların yerine koymalarını isteyerek, "Onlar bize emanettir. Göremeyenin gözü, yürüyemeyenin ayağı biziz. Dolayısıyla belediyelerimiz bu yurttaşlarımıza gereken hizmetleri sunması gerekir" diye konuştu.

Başkanlarınm makam araçlarını arkasına birer tekerlekli sandalye koymalarını isteyen Vursavuş, yeni yapılan kaldırımlar bittiğinde mühendis, müdür, daire başkanı veya başkan yardımcısını yanına alarak yeni yapılan kaldırıma gitmesi gerektiğini ve tekerlekli araba ile oradan geçmelerini istemesini önerdiğini söyledi. Hatalı yapılan kaldırımların hakedişlerinin ödenmemesi gerektiğini bildiren Vursavuş, bU sorunun başka şekilde çözülemeyeceğini kaydetti.

"Arabalarının bagajında tekerlekli sandalye gezdiren başkanlar istiyorum" diyen CHP Seyhan Belediye Meclis Üyesi Mustafa Fidan Vursavuş, "Başkanlar ve bizler, 3 Aralık tarihini onlara her gün acınanak gün gibi değil, onların sorunlarının çözüleceği bir gün olarak görürüz. Onların bizlere emanet olduklarını bir kez daha hatırlatmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Yapılan bu konuşmadan sonra Seyhan Belediyesi Meclis 1. Başkanvekili Kemal Çelik 3 maddeyi daha görüştürdü. Seyhan Belediye Meclisi çalışmalarına 6 Aralık 2021 pazartesi günü saat 17.00'de devam edecek.