Mecliste ASKİ hizmetleri tartışıldı

Murat Cevheri Başkanlığında toplanan Adana Büyükşehir Belediye Meclisi, gündeminde bulunan 10 maddeyi kabul etti. Gündemin birinci maddesinde Selahattin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu'na kütüphane yapılması teklifi komisyonlara havale edilmeden direkt oylandı ve kabul edildi.

2. madde de ise Adana Valiliği tarafından Karataş ilçesinde Adalı Mahallesinde 6 bin 300 dekar alanda Adana Tarıma Dayalı Balık ve Su ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulmasına ait teklif ilgili komisyonlara havale edildi.

3. maddede ise Özel Halk Otobüsleri yönetmeliğinde ve özel dolmuş yönetmeliğinde düzenleme yapılma teklifine göre, daha önce yaş haddi 7 olan araçların ekonomik nedenlerden dolayı 10 yıla çıkarılması komisyonlara havale edilmeden direkt oylandı ve teklif oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 4, 5, 7, 8 ve 9. maddeleri oy birliği ile 6. Maddesi ise MHP'li Yalçın Akyol'un ret oyu sonucu oy çokluğuyla kabul edildi.

Ek gündem maddesi ise ilgili komisyonlara havale edildi.

Murat Cevhribucak Büyükşehir Belediye Meclisi'ni kapattıktan sonra ASKİ Genel Kurulunu açtı.

Karataş'a ait arıtma suyu planı ile ilgili maddede yüzde İller Bankası'ndan kullanılacak 50'si hibe, yüzde 50'si ise alınacak kredi ile ilgili olarak AK Parti Grup Başkan Vekili Cumali Altınöz söz aldı. Altınöz, “Bu maddede destek konusunda herhangi bir sıkıntı yok, destek vereceğiz. Adana özellikle gelişen noktasındaki ASKİ'nin hizmetleri hep söylüyoruz. Buradaki eksiklikleri tüm Adana yazıyor. Bunlarla alakalı kullanılacak olan kredinin de yatırıma dönüşmesi temennisiyle bu desteği veriyoruz ama Karataş'ın suyu, Yumurtalık'ın suyu, kanalizasyon tesisleri hepsi yapılacak. Komisyonlarda özellikle performansla ilgili eleştirileri de biz söylemiştik. Planlama çok, 5 yıldan beri planlamalar sürekli yapılıyor. Projelendirmeler sürekli yapılıyor ama hala daha ciddi anlamda sonuca ulaşabildiğimiz bir yerleri daha göremiyoruz. Yani, olanları siz söyleyin, sıralayın. Şuan hizmet bekleyen, altyapı hizmetlerine ASKi açısından baktığımızda bir çok noktada bekliyor, ana kolektörlerde bekliyor, ihale ediliyor mu? Ediliyor. Ama ihalelerin bir an evvel bitmesi lazım. Sıkıntı bitme noktasında. Burada da hemen nakit sıkıntısı, kredi kullanımı öne çıkıyor. Geri kalan kısmında projelendirmeyi yapmak lazım. Projeleri düzenli yapıp eksiksiz projelerle İller Bankası'nda ve diğer kamu yatırımlarında hızlı ve hem Adanalıya hem de belediye hizmeti olarak yerinde ulaşmasını sağlamak lazım. Bizim size eleştirilerimiz bunlar” dedi.

Altınöz, birkaç gün önce Dağlıoğlu alt tarafı Karasu Mahallesinde yine itirazların olduğunu söyleyen Altınöz, orada da kanalizasyon sorununun bulunduğunu ifade etti. Altınöz, “Kanalizasyon, su bekliyor, nihayetinde vatandaşımız dün bugün değil, 5 yılı doldurduk artık. Son zamanlarımız. Son 3 aydayız, seçim takvimi girdi, bu takvim süresinde bu işler ne kadar yürütülür, yapılır, o da artık Adanalıların takdiri olacaktır diyorum” dedi.

Meclis 1. Başkanvekili Murat Cevheribucak da cevap olarak devlette devamlılığın esas olduğunu belirterek, “Bir işe başlanır, nasip olursa biz bitiririz, yoksa başka birileri bitirir. Adana'da yaşıyorsun değil mi Cumali Bey. Yeni Valiliği biliyorsunuz değil mi? 5 sene önce orada balık tutuyordunuz, şimdi var mı balık, tutabiliyor musun?” diye konuştu.

ASKİ Genel Müdür Vekili Yüksel Durna da AK Parti Grup Başkanvekili Cumali Altınöz'e cevap verdi. Durna, 45 milyon liralık izleme kredi talebimiz Karataş'ın arıtma atık su tesisi içindir. Biliyorsunuz oradan atık su maalesef denize akıyor ve 4,5 yıldır Adana'daki kamu bürokrasisine maalesef takıldı. Vali beye ben huzurunuzda teşekkür ediyorum. Geçen yıl Ocak ayında İl Koordinasyon Kurulunda yine bu sıkıntıyı ben dile getirirken, bir haber ajansı ‘Denize girilmiyor' diye servis yapmış. Yani reklamın kötüsü olmaz, bununla birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarımız devreye girdi. Vali beyin desteği ile çıktı ama bu en son kararname ile Tarım orman Köyişleri Bakanlığı birleşince bütün süreci yeniden baştan aldırıyorlar. Yani düşünün ki, Karataş bitirdik, ihaleye çıkaracaktık, bakanlığın birleşmesinden dolayı Orman Bölge Müdürlüğü durumdan vazife çıkararak bu bizim görevimiz dedi. Düşünün ki 4,5 yılda çıkarttığımız Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'ndaki kararı yeniden istiyor. Bunu yaptınız mı diyor. Resmi yazı elinizde. Bir aydır bununla uğraşıyoruz. Çözersek arıtmanın ihalesini yüzde 50 ile çıkartacağız. Diğeri Karataş'ın tümüyle içme suyudur. Asbest boruların değişimdir. 110 kilometredir. 20 milyon lira onun için talebimiz var,5 milyon liradır. İller Bankası bir ihtisas kurumudur ama bazen de yanlış projelendirmeler olabiliyor. Düşünün ki, beton ana kolektörü götürmüşler. Yani orada biz deniz suyunu arıtmak zorunda kalacağız. O kolektörü polietilen sürme borular var, ya ondan yapacağız, ya da yukarı alacağız. 45 milyon liralık talebimiz bununla ilgilidir” dedi.

Çeşitli dış bankalardan kredi görüşmelerini devam ettiğini kaydeden Durna, “ASKİ olarak elimizde 2 milyar liralık yaptığımız projeler var. Bu projelere kaynak arıyoruz. Biz durmuyoruz, bugün ve Pazartesi Ankara'da görüşmelerimiz var, inşallah hak ettiğimiz alırız” dedi.

Teklif daha sonra oy birliği ile kabul edildi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi 26 Kasım 2018 Pazartesi günü saat 14.00'te çalışmalarına devam edecek.