Meclis'te köprü tartışması

Gündemdeki 13 madde ise 5 dakikada tamamlandı.

Murat Cevheribucak, Ertan Sümer ve Ahmet Tanrıverdi başkanlığında toplanan Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gündem maddelerine geçilmeden önce Belediye Başkanlığınca yaptırılan 3 dakikalık köprü ve tünel ile ilgili sinevizyon gösterimi tartışmaları ateşledi.

CHP'li Ulaş Çetinkaya, maliyeti çok yüksek olan köprülerin ve mikro tünelin Adanalının sırtına yük olarak bindiğini belirterek, bazı kavşak çalışmaların durduğunu, bunun hava şartlarından mı kaynaklandığını sorarken, yapılacak olan tüm bu yatırımların daha ucuza mal edilmesinin gerektiğini ifade etti.

Murat Cevheribucak ise aşırı yağışlardan geciken inşaatların 31 Mart'tan önce tamamlanarak hizmete gireceğini kaydetti.

MHP'li Ramazan Akyürek ise tarihi Taşköprü'nün 500 yıl önce yapıldığını, kendilerinden önceki belediye başkanları dönemimde ise toplam 4 köprü yapıldığına dikkat çekerek, Hüseyin Sözlü döneminde 6 köprünün yapımına başlandığını ve bu hizmetleri Adanalının takdirine sunduğunu söyledi. Akyürek, “Biz hayalleri önce projelere sonra da hizmete dönüştürüyoruz. Hizmet, bizim adımız” dedi.

CHP'li Vahap Çolak da konuşmasında tek parti diye eleştirilen dönemde kurulan 37 bin mülkün çoğunun satıldığını, satılamayanların ise kapatıldığını hatırlatarak, ”Şimdi çıkmışsınız bunları hizmet diye yutturuyorsunuz. Bunlar hizmet değil, bu işlerde büyük paralar var. Biz diyoruz ki kaynakları verimli kullanalım, uzun vadeli planlamalar ve hesaplarla yapalım. Köprü yapmaktan ziyade toplu taşıma işlerini güçlendirelim” dedi.

AK Parti'li Vedat Gündoğan da CHP'li Vahap Çolak'a katıldığını, doğruları söylediğini ancak kullandığı kelimelerin birbiri ile çeliştiğini ifade ederek, “Cumhur İttifakı olarak bahsettiğiniz o hizmetleri yapacağız” dedi.

CHP'li Yusuf Akıncı da konuşmasında toplam 600 milyon lira olarak hesaplanan köprü ve mikro tünel inşaatlarının yaklaşık 900 milyon liraya mal olacağını açıkladı. Akıncı, “Milliyetçilik lafla olmaz, tavırla olur, dirençle olur” dedi.

CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise, toplu taşımacılığı hizmetlerini oy avcılığına dönük olduğuna işaret ederek, Adana'da 600 bin araç bulunduğunu ve her yıl bu miktara yüzde 6-7 oranında araç eklendiğini belirterek, ”Başta köprü olmak üzere ne yaparsanız yapın bu araç trafiğini rahatlatamazsınız. Köprüler elbette yapılacak ama esas olan bir toplu taşıma aracı metronun 2. etabını hayata geçirmektir” dedi.

AK Parti'li Zafer Kara da, herkesin birbirini eleştirmek için eleştirdiğini ifade etti.

AK Parti Gurubu Sözcüsü Cumali Altınöz ise Suriye konusunda değinen Zeydan Karalar'a cevap verdi. Altınöz, Suriyelilere kapılar açtıklarını, onlara Ensar olduklarını vurgulayarak, ulusal siyasete yerel olayların karıştırılmamasını istedi.

Yeniden söz alan CHP'li Ulaş Çetinkaya, “Bizler komşularımızla hiçbir savaşın olmaması gerektiğini söylüyoruz. Yol, sokak, köprü yapılırken insanların yaşam kalitesinin de artmasını savunuyoruz. Alt ve üst geçitlerini Karayolları yapsın istiyoruz” diye konuştu.

Daha sonra 13 maddeden oluşan gündeme geçildi. 40 dakika süren tartışmaların aksine 13 maddeden oluşan gündem 5 dakikada tamamlandı. 6 madde teklif olması nedeniyle ilgili komisyonlara sevk edildi, 7 madde ise komisyonlardan geldiği şekliyle oy birliği halinde kabul edildi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi, çalışmalarına yarın saat 14.30'de devam edecek.