Medline Adana Hastanesi'ne ödül

Türkiye'de sağlık sektörü profesyonelleri ve paydaşlarının çalışmalarını daha iyiye yönlendirmek, sağlık hizmeti sunumunda ilham verici ve yenilikçi fikirlerin ortaya konarak uygulamaya geçirilmesini teşvik etmek, sektörde farklılık ve farkındalık oluşturarak öne çıkan proje, araştırma ve uygulamaların artmasına katkıda bulunmak amacıyla organize edilen Türkiye'nin Sağlık Ödülleri etkinliğinde 22 kategoride toplam 86 finalist yarıştı. Finalistler arasından kazananları ise Doktorclub Awards üyesi yaklaşık 20 bin hekimin kullandığı oylar belirledi.

"Yapay zekayı kullandık"

Düzenlenen törende ödülü kurumu adına Doktorclub Awards CEO'su Gökçe Yaraşan'dan alan Özel Medline Adana Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Direktörü ve Öğretim Görevlisi Özlem Kültür yaptığı teşekkür konuşmasında, hazırladıkları projenin bir ekip çalışmasının ürünü olduğunu söyledi.

"Bizler hastalarımızın sağlığını korumak, iyileşme süreçlerini en etkin şekilde takip etmek için sağlık hizmeti sunan sağlık profesyonelleriyiz" diyen Kültür şöyle devam etti:

"Bu hizmet sunumunda en önemli parametrelerden biri de el hijyeninin standartlara uygun yapılmasının sağlanması dolayısıyla hastane enfeksiyonlarının önlenmesidir. Hastanelerde el hijyeninin takibi randomize yapılan gözlemler ile değerlendirilir. Ancak bu yöntemle tüm çalışanların gözlemlenmesi mümkün olamamakta ve standartlara uygunluğu saptanamamaktadır. Bizim projemiz, gözlem esasına değil tamamen objektif ve somut verilere dayanarak analiz yapılmasına olanak sağlayan bir yapay zeka çalışmasıdır. Uygulama; ameliyathane, yoğun bakım ve hasta kliniklerine yerleştirilen kameralar ile 24 saat kayıt altına alınan el yıkama görüntülerinin, eğitimli bir ekip tarafından Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine göre kodlanıp, veri tabanına yüklenmesi esasını içerir. Projenin çalışma prensibi, sağlık çalışanlarının el yıkama işlemi için evyenin önüne gelmesiyle sensörün kişiyi algılayarak sistemin devreye girmesine dayanmaktadır. Sağlık çalışanlarının standartlara uygun cerrahi veya hijyenik el yıkama işlemini etkin yapmadığı durumlarda yapay zeka devreye girerek çalışana geri bildirim vermekte, böylece çalışan doğru el yıkamaya yönlendirilmektedir. Ayrıca bu proje dünyada ve ülkemizde yapay zeka ile sağlık çalışanlarının el yıkama etkinliğinin değerlendirilmesini, yönlendirilmesini amaçlayan ilk ve tek çalışma olup 2019 yılında TÜBİTAK tarafından da desteklenmeye değer bulunmuş özgün bir projedir.”