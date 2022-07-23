Medline Adana Hastanesi'nin uluslararası kalitesi 5. kez tescillendi

Medline Adana Hastanesi'nin sunduğu sağlık hizmetlerinin kalitesi, küresel sağlık hizmetlerinde altın standart olarak kabul edilen JCI (Joint Commission International) tarafından 5. kez tescillendi.

Medline Adana Hastanesi'nin 2010 yılından bu yana aralıksız sahip olduğu JCI akreditasyonu ile hastalarına uluslararası standartlarda hizmet sunduğunu söyleyen Medline Adana Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kemal Attila, “Bölgesinde yeni ve geliştirilmiş standartlara göre denetlenen ilk sağlık kuruluşu olan hastanemiz, Temmuz ayının başında üç yıllık sürelerde gerçekleştirilen yeniden belgelendirme sürecine girmiş, bağımsız ve tecrübeli uzmanların değerlendirmelerinin ardından JCI akreditasyonunu almaya 5. kez layık görülmüştür” dedi.

1000'den fazla kriter incelendi

Medline Adana Hastanesi'nin insan odaklı bakım, klinik kalite ve hasta güvenliği gibi konularda 1 hafta boyunca aralıksız olarak denetlediğini kaydeden Dr. Kemal Attila, “Akreditasyon kararı verilen hastanelerin tüm süreçleri, akreditasyonun 3. yılında yeniden, tüm standartlar ve kriterler ölçüsünde, yerinde ve titizlikle değerlendirilmektedir. Bu denetimler neticesinde JCI tarafından akreditasyon kararının devamına ya da sonlandırılmasına karar verilir. Hastanemizde yapılan incelemeler sırasında uzmanlar, daha önceden belirlenmiş olan 1000'den fazla kriteri gözden geçirip değerlendirerek kalite kontrol mekanizmalarımız ile tesisimizin ulaştığı noktaya tam not vermişlerdir” diye konuştu.

Türkiye'de sadece 34 sağlık kuruluşu akredite

JCI akreditasyonu hakkında da bilgiler veren Dr. Kemal Attila, “1994 yılından bu yana 100'ü aşkın ülkede sağlık kuruluşları, sağlık bakanlıkları ve küresel organizasyonlarla beraber toplum sağlığı için çalışan uluslararası ve bağımsız bir denetim kuruluşu olan JCI, detaylı bir denetimden sonra akredite ettiği kuruluşların tıbbi ve yönetsel performansını sürekli olarak izler. Tüm dünyada 927 sağlık kuruluşunun akredite olduğu JCI'a Türkiye'de yaklaşık 1600'e yakın hastane içerisinden sadece 34 sağlık kuruluşu akredite olmuş durumdadır” dedi.