Medyada yaşanan gariplikler dizi oldu

Sosyal medyanın etkinliğini arttırmasıyla dikkatleri üzerine çeken dijital dizilere, yerel medyanın mizahi bir dille eleştirildiği "Kanal Arkası" eklendi.

İmge Akademi'nin sahibi tiyatro sanatçısı Ahmet Eldek'in ve deneyimli gazeteci Besime Yardım'ın medyada yaşanan garip olayları anlatmak istemesiyle ortaya çıkan internet dizisi Kanal Arkası, Youtube İmge Akademi kanalında izleyicisinin beğenisine sunuldu.

Pandemi sürecinde tiyatroların kapatılması ile dijital platformlara yönelen Akademi İmge'nin oyuncuları Ahmet Eldek, Zeynep Ak Eldek, Cem Kırbaş, Hatice Küçükeran, Kenan Türkart'ın ana karakterlere hayat verdiği Kanal Arkası'nın Yapımcılığını, Senaristliğini ve Yönetmenliğini Ahmet Eldek, Görüntü Yönetmenliğini Kadir Parlak, Sanat Yönetmenliğini Müjdat Altıngöz, Süpervizörlüğünü Burak Zeyeralp ve Konsept Danışmanlığını Besime Yardım yapıyor.

Senaryosunun yanı sıra müziği ile de dikkat çeken dizinin müzikleri Esat Dilsizoğlu'na ait.

Yerel medya mizahi bir dille eleştiriliyor

Yerel bir kanal olan Ala TV'nin sahibi Cengiz Baras'ın işi ucuza getirmek, çıkar çevrelerine yaranmak ve çalışanlarını kötü emellerine alet etmek için çevirdiği dolapları mizahi bir dille anlatan Kanal Arkası'nın ilk sezonu 5 bölümden oluşuyor. İkinci sezon için şimdiden hazırlıklara başladıklarını söyleyen Yapımcı Ahmet Eldek, “Dizimize ilgi oldukça yüksek, tabi dijital ortamda yayınlandığımız için daha fazla seyirciye ulaşabilmemiz açısından abone ve takipçi sayısı bizim için önemli. Kanal Arkası, farklı konusunun yanı sıra uzun süredir ekranlarda yer verilmeyen komedi dizilerinin boşluğunu doldurabilecek nitelikte bir iş oldu” ifadelerini kullandı.