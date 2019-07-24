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Mehmet Ağar, Emniyet Müdürü Aktaş'ı ziyaret etti

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ı makamında ziyaret etti.

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ı makamında ziyaret etti.


Adana Demirspor Kulübü Onursal Başkanlarından Orhan Demirdal'ın ölümünün 18. yıldönümü etkinliğine ve Remzi Demirdal'ın cenaze törenine katılmak için Adana'ya gelen eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, cenaze töreninin ardından Adana İl Emniyet Müdürlüğüne giderek Zafer Aktaş'ı makamında ziyaret etti.


Makamda gerçekleşen ziyarette Ağar ve Aktaş bir süre sohbet etti. Ziyaret esnasında Mehmet Ağar, Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a çalışmalarından dolayı başarılar diledi.


Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Ağar'a ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

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