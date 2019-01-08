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Mehmet Akif İnan için yürüdüler

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen’in kurucu başkanı Mehmet Akif İnan, vefatının 19.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen'in kurucu başkanı Mehmet Akif İnan, vefatının 19. yılında Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Adana Şube üyeleri tarafından anıldı.


Mehmet Sezer başkanlığında başlatılan Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü Projesi'nin 503. günü anlamlı bir etkinliğe dönüştü. Düzenlenen etkinlikle Mehmet Akif İnan rahmetle anıldı.


Yüreğir Toki Köprülü Camii önünden başlayıp, Gençlik Köprüsü önünde biten yaklaşık 10 kilometrelik Mehmet Akif İnan'ı anma yürüyüşü sonunda Mehmet Akif İnan'ın şiirleri ve kitaplarından bölümler okundu. Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Adana Şube üyeleri daha sonra kurucu genel başkanları için dua ettiler.


Etkinlikte konuşan Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer, "12 Temmuz 1940 yılında Şanlıurfa'da doğan öğretmen, şair, yazar, sendikacı, düşünce adamı, 7 güzel adamdan biri olan Mehmet Akif İnan 1992'de Eğitim-Bir-Sen sendikasını, 1995'te Memur-Sen Konfederasyonunu kurdu. 6 Ocak 2000 yılında Şanlıurfa'da vefat etti” dedi.


Etkinlik sonrası katılımcılara Mehmet Akif İnan'ın çeşitli kitapları hediye edildi.

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